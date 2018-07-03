Жителям Подмосковья пригрозили ответственностью за нежелание бороться с борщевиком

Подмосковные власти предупредили, что владельцев земельных участков, которые не ведут борьбу с борщевиком, могут ждать серьезные штрафы.
Подмосковный министр сельского хозяйства Андрей Разин выразил надежду на то, что соответствующий закон появится уже до конца лета. Сейчас пакет документов согласовывают со смежными органами.
По словам Разина, штрафы для тех, кто не желает бороться с сорняком, могут составить несколько десятков тысяч рублей, передает РИА Новости.
Андрей Разин, министр сельского хозяйства Московской области: «Серьезный штраф предлагается на такую категорию собственников, которые не осуществляют борьбу с борщевиком на своих территориях. Рассчитываю, что до конца летнего сезона такой закон появится. Штраф мы прописали максимально возможный из установленных сегодня законодательно — несколько десятков тысяч рублей».
По словам Разина, штрафы для тех, кто не желает бороться с сорняком, могут составить несколько десятков тысяч рублей, передает РИА Новости.
Андрей Разин, министр сельского хозяйства Московской области: «Серьезный штраф предлагается на такую категорию собственников, которые не осуществляют борьбу с борщевиком на своих территориях. Рассчитываю, что до конца летнего сезона такой закон появится. Штраф мы прописали максимально возможный из установленных сегодня законодательно — несколько десятков тысяч рублей».
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