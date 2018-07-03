Госдума поддержала закон о пожизненном наказании для педофилов

Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, который вводит возможность пожизненного лишения свободы для педофилов.
Авторы инициативы отмечают, что проект направлен на «усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей».
Кроме того, закон дополнит 78-ю статью УК РФ об освобождении от уголовной ответственности по истечению сроков давности. Согласно новому законопроекту, сроки давности по невыявленным преступлениям против детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.
Также парламентарии выступают за повышение уголовной ответственности за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Тяжким преступлением предлагается признать и изготовление, приобретение, хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними, передает РИА Новости.
Кроме того, закон дополнит 78-ю статью УК РФ об освобождении от уголовной ответственности по истечению сроков давности. Согласно новому законопроекту, сроки давности по невыявленным преступлениям против детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.
Также парламентарии выступают за повышение уголовной ответственности за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Тяжким преступлением предлагается признать и изготовление, приобретение, хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними, передает РИА Новости.
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