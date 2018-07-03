    Госдума поддержала закон о пожизненном наказании для педофилов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Госдума поддержала закон о пожизненном наказании для педофилов

    Госдума поддержала закон о пожизненном наказании для педофилов

    Госдума поддержала закон о пожизненном наказании для педофилов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

    • Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, который вводит возможность пожизненного лишения свободы для педофилов.

    Авторы инициативы отмечают, что проект направлен на «усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей».

    Кроме того, закон дополнит 78-ю статью УК РФ об освобождении от уголовной ответственности по истечению сроков давности. Согласно новому законопроекту, сроки давности по невыявленным преступлениям против детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.

    Также парламентарии выступают за повышение уголовной ответственности за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Тяжким преступлением предлагается признать и изготовление, приобретение, хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними, передает РИА Новости.

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