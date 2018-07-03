Похожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео

В Сети сравнили катающуюся перед котом мышь со звездой сборной Бразилии футболистом Неймаром. Ролик набрал миллионы просмотров в соцсетях.
В Сети получил большую популярность видеомем, на котором пойманная котом мышь внезапно начинает кататься по полу. Пользователи Сети сравнили эффектный финт грызуна с поведением футболиста Неймара на поле.
После вчерашнего матча Бразилия — Мексика (2:0) в Сети появляются и другие мемы по поводу кувыркания Неймара по полю во время матчей.
Тем не менее Бразилия, разгромив Мексику, вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, а Неймар был объявлен лучшим игроком сборной.
And the award for the actor of the year goes to «The Rat» 😂😂😂 pic.twitter.com/DuwrY7FbXC— Oluwaseyanubabaralayemi 📷 (@LifeOfSalman) 1 июля 2018 г.
После вчерашнего матча Бразилия — Мексика (2:0) в Сети появляются и другие мемы по поводу кувыркания Неймара по полю во время матчей.
Единственный способ, чтобы Неймар не упал во время матча#WorldCup #ЧМ2018 #BRAMEX pic.twitter.com/kOChmurXs6— Sports.ru (@sportsru) 2 июля 2018 г.
Краткое содержание матча Бразилия — Мексика, закончившегося победой Бразилии 2:0. Возможно, запись матча выдвинут на Оскара — Неймар великолепно сыграл pic.twitter.com/Sj822kTvho— ☢Новини свидомости☢ (@NataliyaTelula) 2 июля 2018 г.
Неймар в школьные годы 👹😅 #ЧМ2018 pic.twitter.com/pRr2k1iupA— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 28 июня 2018 г.
Тем не менее Бразилия, разгромив Мексику, вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, а Неймар был объявлен лучшим игроком сборной.
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