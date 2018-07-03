    Похожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео. Бразилия, мыши, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПохожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео

    Похожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео

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    Похожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео

    Похожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео

      В Сети сравнили катающуюся перед котом мышь со звездой сборной Бразилии футболистом Неймаром. Ролик набрал миллионы просмотров в соцсетях.

      В Сети получил большую популярность видеомем, на котором пойманная котом мышь внезапно начинает кататься по полу. Пользователи Сети сравнили эффектный финт грызуна с поведением футболиста Неймара на поле.


      После вчерашнего матча Бразилия — Мексика (2:0) в Сети появляются и другие мемы по поводу кувыркания Неймара по полю во время матчей.






      Тем не менее Бразилия, разгромив Мексику, вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, а Неймар был объявлен лучшим игроком сборной.


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