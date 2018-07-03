Похожая на футболиста Неймара мышь стала звездой Интернета: видео

And the award for the actor of the year goes to «The Rat» 😂😂😂 pic.twitter.com/DuwrY7FbXC — Oluwaseyanubabaralayemi 📷 (@LifeOfSalman) 1 июля 2018 г.

Краткое содержание матча Бразилия — Мексика, закончившегося победой Бразилии 2:0. Возможно, запись матча выдвинут на Оскара — Неймар великолепно сыграл pic.twitter.com/Sj822kTvho — ☢Новини свидомости☢ (@NataliyaTelula) 2 июля 2018 г.

В Сети получил большую популярность видеомем, на котором пойманная котом мышь внезапно начинает кататься по полу. Пользователи Сети сравнили эффектный финт грызуна с поведением футболиста Неймара на поле.После вчерашнего матча Бразилия — Мексика (2:0) в Сети появляются и другие мемы по поводу кувыркания Неймара по полю во время матчей.Тем не менее Бразилия, разгромив Мексику, вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, а Неймар был объявлен лучшим игроком сборной.