МИД Сирии призвал беженцев возвращаться на родину

Министерство иностранных дел Сирии обратилось к гражданам страны, покинувших ее во время войны, с призывом возвращаться на родину.
Как сообщает агентство SANA, в сирийском МИД отметили, что «благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены в результате боевых операций или путем достижения локальных примирений». В связи с этим ведомство призывает всех беженцев вернуться на родину.
Также отмечается, что сирийские власти готовы «обеспечить всем необходимым тех, кто по собственному желанию решит вернуться в свои дома».
МИД Сирии : «Правительство и народ плечом к плечу ликвидируют последствия террористической войны, развязанной против сирийского государства. Экономическая реконструкция Сирии будет осуществлена руками самих сирийцев».
Ведомство также призывает ООН и международные гуманитарные организации «создать все необходимые условия для добровольного возвращения сирийцев, покинувших родину из-за военных действий».
Также отмечается, что сирийские власти готовы «обеспечить всем необходимым тех, кто по собственному желанию решит вернуться в свои дома».
МИД Сирии : «Правительство и народ плечом к плечу ликвидируют последствия террористической войны, развязанной против сирийского государства. Экономическая реконструкция Сирии будет осуществлена руками самих сирийцев».
Ведомство также призывает ООН и международные гуманитарные организации «создать все необходимые условия для добровольного возвращения сирийцев, покинувших родину из-за военных действий».
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