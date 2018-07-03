    МИД Сирии призвал беженцев возвращаться на родину

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    МИД Сирии призвал беженцев возвращаться на родину

    МИД Сирии призвал беженцев возвращаться на родину

    Министерство иностранных дел Сирии обратилось к гражданам страны, покинувших ее во время войны, с призывом возвращаться на родину.

    Как сообщает агентство SANA, в сирийском МИД отметили, что «благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены в результате боевых операций или путем достижения локальных примирений». В связи с этим ведомство призывает всех беженцев вернуться на родину.

    Также отмечается, что сирийские власти готовы «обеспечить всем необходимым тех, кто по собственному желанию решит вернуться в свои дома».

    МИД Сирии : «Правительство и народ плечом к плечу ликвидируют последствия террористической войны, развязанной против сирийского государства. Экономическая реконструкция Сирии будет осуществлена руками самих сирийцев».

    Ведомство также призывает ООН и международные гуманитарные организации «создать все необходимые условия для добровольного возвращения сирийцев, покинувших родину из-за военных действий».




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