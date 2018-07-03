    Паника и люди без сознания: пассажиров заперли в перегретом самолете. Великобритания, Греция, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПаника и люди без сознания: пассажиров заперли в перегретом самолете

    Паника и люди без сознания: пассажиров заперли в перегретом самолете

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    Паника и люди без сознания: пассажиров заперли в перегретом самолете

    Паника и люди без сознания: пассажиров заперли в перегретом самолете

      Пассажирам, которые должны были вылетать с греческого острова Закинтос в Лондон, пришлось несколько часов провести в самолете без кондиционера.

      Изначально пассажирам самолета, на борту которого находилась более 200 человек, сообщили, что вылет задерживается на час, так как авиалайнер необходимо дозаправить. Однако в итоге людям пришлось ждать вылета целых три часа. При этом в самолете не работал кондиционер, а температура достигала плюс 40 градусов.

      Из-за жары и духоты некоторые пассажиры, которым запретили покидать самолет, стали падать в обморок. Других же начало тошнить, а один человек пережил паническую атаку. При этом, как сообщает Airlive, среди пассажиров были беременная женщина и мать с маленькими детьми.

      В британской компании Thomas Cook уже извинились перед пассажирами и сообщили, что выслали клиентам письма с инструкциями по получению компенсации.

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