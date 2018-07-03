Паника и люди без сознания: пассажиров заперли в перегретом самолете

Пассажирам, которые должны были вылетать с греческого острова Закинтос в Лондон, пришлось несколько часов провести в самолете без кондиционера.
Изначально пассажирам самолета, на борту которого находилась более 200 человек, сообщили, что вылет задерживается на час, так как авиалайнер необходимо дозаправить. Однако в итоге людям пришлось ждать вылета целых три часа. При этом в самолете не работал кондиционер, а температура достигала плюс 40 градусов.
Из-за жары и духоты некоторые пассажиры, которым запретили покидать самолет, стали падать в обморок. Других же начало тошнить, а один человек пережил паническую атаку. При этом, как сообщает Airlive, среди пассажиров были беременная женщина и мать с маленькими детьми.
В британской компании Thomas Cook уже извинились перед пассажирами и сообщили, что выслали клиентам письма с инструкциями по получению компенсации.
Из-за жары и духоты некоторые пассажиры, которым запретили покидать самолет, стали падать в обморок. Других же начало тошнить, а один человек пережил паническую атаку. При этом, как сообщает Airlive, среди пассажиров были беременная женщина и мать с маленькими детьми.
В британской компании Thomas Cook уже извинились перед пассажирами и сообщили, что выслали клиентам письма с инструкциями по получению компенсации.
Комментарии