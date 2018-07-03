    В Москве фельдшера скорой помощи пьяный пациент ударил в челюсть

    комментировать

    В Москве фельдшера скорой помощи пьяный пациент ударил в челюсть

    В Москве фельдшера скорой помощи пьяный пациент ударил в челюсть

    Столичная полиция разбирается в обстоятельствах нападения на сотрудника скорой помощи, которое произошло в самом центре Москвы.

    Инцидент случился на Страстном бульваре. Нетрезвый мужчина ударил медика, который приехал к нему на вызов.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 34-летний мужчина ударил фельдшера кулаком в челюсть, когда тот оказывал ему медицинскую помощь. Сообщается, что пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проводится проверка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru