В Москве фельдшера скорой помощи пьяный пациент ударил в челюсть

Столичная полиция разбирается в обстоятельствах нападения на сотрудника скорой помощи, которое произошло в самом центре Москвы.
Инцидент случился на Страстном бульваре. Нетрезвый мужчина ударил медика, который приехал к нему на вызов.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 34-летний мужчина ударил фельдшера кулаком в челюсть, когда тот оказывал ему медицинскую помощь. Сообщается, что пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проводится проверка.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 34-летний мужчина ударил фельдшера кулаком в челюсть, когда тот оказывал ему медицинскую помощь. Сообщается, что пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проводится проверка.
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