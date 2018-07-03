    В Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр: видео. Краснодар, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр: видео

    В Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр: видео

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    • Фото: prigorodnyiposelok / instagram.com
    В Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр: видео

    В Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр: видео

    В Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр: видео
    • Фото: prigorodnyiposelok / instagram.com

      • Площадь пожара в торговом центре в Краснодаре составляет 500–600 кв. м, идет эвакуация людей, сообщают в экстренных службах региона.

      Очевидцы публикуют в соцсетях видео пожара: над зданием — клубы черного дыма, открытого огня на кадрах не видно. На месте ЧП находятся спасательные бригады, передает ТАСС.

      Источник в экстренных службах Краснодара: «Пожар в торговом центре, трехэтажном. Площадь 500–600 квадратных метров, людей эвакуируют».

      Собеседник агентства отметил, что горят складские помещения и существует угроза распространения огня на соседние здания.

      Торговый центр «Северяне», где произошло возгорание, занимается продажей строительных материалов, оборудования и отделочных материалов.

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