Европейский суд обязал Россию заплатить за СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации россиянам, которые не получили выплат по облигациям времен СССР
Суд в Страсбурге признал Россию виновной в нарушении статьи о защите собственности и отметили, что ранее РФ в качестве правопреемника СССР обязалась погасить долги Советского Союза.
Однако в случае с группой россиян, которые когда-то приобрели выпущенные в 1982 году в СССР облигации государственного внутреннего выигрышного займа, этого так и не произошло. Из-за неисполнения обязательств по облигациям россияне обратились в ЕСПЧ.
В результате Россию обязали выплатить троим заявителям, которые смогли представить доказательства происхождения облигаций, по 1,8 тыс. евро за моральный вред и различные суммы (в решении ЕСПЧ они не называются) в качестве погашения материального ущерба. Шестерым истцам присудили выплаты в размере от 30 до 1,5 тыс. евро в счет компенсации понесенных издержек.
Однако в случае с группой россиян, которые когда-то приобрели выпущенные в 1982 году в СССР облигации государственного внутреннего выигрышного займа, этого так и не произошло. Из-за неисполнения обязательств по облигациям россияне обратились в ЕСПЧ.
В результате Россию обязали выплатить троим заявителям, которые смогли представить доказательства происхождения облигаций, по 1,8 тыс. евро за моральный вред и различные суммы (в решении ЕСПЧ они не называются) в качестве погашения материального ущерба. Шестерым истцам присудили выплаты в размере от 30 до 1,5 тыс. евро в счет компенсации понесенных издержек.
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