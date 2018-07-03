В Ижевске загорелась и рухнула башня завода «Ижмаш»: видео

Башня заводоуправления «Ижмаш» загорелась в Ижевске. Горожане считали башню — символом своего города.
О возгорании башни заводоуправления «Ижмаш» в МЧС сообщили несколько часов назад. На место ЧП выехали спасатели, передает ТАСС.
Вероника Митрофанова, пресс-секретарь управления МЧС РФ по Удмуртии: «Горела башня на площади 15 квадратных метров здания завода, который не эксплуатируется около 20 лет. Прибывшие пожарные потушили огонь в 14:56. В 14:54 рухнул шпиль башни, он упал на территорию завода, никто не пострадал».
Местный житель снял на видео и выложил в соцсети момент падения шпиля башни. На кадрах видно, что рухнувшая часть конструкции горит открытым пламенем. Рядом со зданием стоят несколько пожарных машин.
По данным официального сайта Ижевска, главный корпус бывшего оружейного завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами, венчающая корпус, являются символами города. В настоящее время здание не эксплуатируется.
Вероника Митрофанова, пресс-секретарь управления МЧС РФ по Удмуртии: «Горела башня на площади 15 квадратных метров здания завода, который не эксплуатируется около 20 лет. Прибывшие пожарные потушили огонь в 14:56. В 14:54 рухнул шпиль башни, он упал на территорию завода, никто не пострадал».
Местный житель снял на видео и выложил в соцсети момент падения шпиля башни. На кадрах видно, что рухнувшая часть конструкции горит открытым пламенем. Рядом со зданием стоят несколько пожарных машин.
По данным официального сайта Ижевска, главный корпус бывшего оружейного завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами, венчающая корпус, являются символами города. В настоящее время здание не эксплуатируется.
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