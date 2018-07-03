    СМИ узнали о создании «лазерного АК-47»

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    • Фото: Hong Ooi / Flickr
    СМИ узнали о создании «лазерного <nobr>АК-47»</nobr>

    СМИ узнали о создании «лазерного АК-47»

    СМИ узнали о создании «лазерного <nobr>АК-47»</nobr>
  • Фото: Hong Ooi / Flickr

    • Китайские СМИ сообщили о разработке нового нелетального оружия — лазерной винтовки ZKZM-500.

    Оружие, которое уже окрестили «лазерным АК-47», способно направленным пучком энергии ослепить противника, а также прожечь кожу и причинить «невыносимую боль», пишет South China Morning Post со ссылкой на исследователей, участвующих в проекте.

    Оружие калибром 15 мм весит 3 кг, примерно столько же, как и знаменитый автомат Калашникова. Дальность стрельбы составляет почти 800 м. Винтовка полностью бесшумна и может быть установлена на машины, лодки и самолеты.

    Питаться винтовки будут от перезаряжаемых литиевых аккумуляторных батарей, которые аналогичны тем, что используются в смартфонах. Мощности каждой батареи хватит на более чем тысячу выстрелов, каждый выстрел будет длиться не более двух секунд.

    При этом подчеркивается, что оружие уже готово к серийному производству. Ожидается, что первыми новую винтовку получат антитеррористические подразделения китайской полиции.

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