Хабаровчанку и ее сожителя отправили в тюрьму за убийство четырехлетнего ребенка

В Хабаровском крае отправили за решетку родителей четырехлетнего Дениса Кузнецова, которые превратили жизнь малыша в настоящий ад, а затем убили его.

Следователи установили, что ребенок погиб от болевого травматического шока, после того как его избили мать и отчим. Согласно материалам дела, Ольга Кузнецова и Александр Шкамратов регулярно избивали мальчика за любую провинность. При этом запрещали ему плакать, чтобы соседи не вызвали полицию и не пожаловались в органы опеки.



В день трагедии мальчика избили особенно сильно, после чего он скончался. Приехавшим стражам порядка родители заявили, что малыш оступился на лестнице, это якобы и стало причиной смерти. Но после проведения экспертиз обвиняемые все-таки признали свою вину.



Елена Анашкина, старший следователь: «В ходе предварительного следствия обвиняемые перекладывали вину друг на друга, но следственным путем было установлено, что к причинению смерти причастны оба обвиняемых. Также было установлено, что они систематически наносили удары и периодически причиняли телесные повреждения ребенку. Но данный факт скрывали, поскольку ребенка одевали в одежду с длинным рукавом, не выпускали на улицу, не давали общаться со сверстниками».



В итоге отчим Дениса Александр Шкамратов отправился в колонию на 20 лет, мать мальчика Оксана Кузнецова приговорена к 13 годам заключения.