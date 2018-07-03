    В Подмосковье водитель устроил дрифт на проезжей части: видео. Московская область, автомобили, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье водитель устроил дрифт на проезжей части: видео

    В Подмосковье водитель устроил дрифт на проезжей части: видео

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    В Подмосковье водитель устроил дрифт на проезжей части: видео

    В Подмосковье водитель устроил дрифт на проезжей части: видео

    В Подмосковье водитель устроил дрифт на проезжей части: видео

      Очевидцы в подмосковной Балашихе сняли на видео хулиганство на дороге. Поведение водителя стало поводом для проверки сотрудниками ГИБДД.

      Водитель иномарки устроил дрифт прямо на проезжей части в подмосковной Балашихе. И, как видно на записи, перекрыл всю дорогу. Потому остальным участникам движения оставалось только терпеливо наблюдать за опасным заездом и ждать, когда окончится это импровизированное представление.

      Впрочем, длилась вынужденная остановка недолго. В какой-то момент на встречной полосе появилась другая легковушка. Дрифтер, судя по всему, машину на дороге даже не заметил.

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