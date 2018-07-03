Патрушев считает аэропорты Дальнего Востока уязвимыми для терактов

Вопросы безопасности на транспорте обсуждали сегодня на Дальнем Востоке.

Совещание с главами региона в Петропавловске-Камчатском провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Выводы пока неутешительные. Местные аэропорты и аэродромы остаются потенциально опасными и не защищены от проникновения террористов. На территории воздушных гаваней выявлены многочисленные нарушения.



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Слабая инженерно-техническая укомплектованность объектов, отсутствие современных охранных систем на фоне малочисленности сотрудников значительно увеличивает вероятность несанкционированного проникновения».



Секретарь Совбеза подчеркнул, что более половины ответственных за безопасность перевозок не имеют специальной профессиональной подготовки и могут не среагировать на попытки незаконного вмешательства в работу транспорта.