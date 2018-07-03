Пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут ездить на электричках бесплатно с 1 августа

Бесплатным проездом на пригородных электричках Московской области с 1 августа смогут воспользоваться 2,8 млн человек, в их числе 1,6 млн жителей Москвы. Об этом сообщила
пресс-служба столичной мэрии.
Решение ввести бесплатный проезд в пригородных электричках для пенсионеров было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в связи с многочисленными обращениями, говорится в сообщении мэрии.
Правом на бесплатный проезд смогут воспользоваться все пенсионеры Москвы и Московской области, а также почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и другие законные представители детей-инвалидов и др.
Из сообщения мэрии Москвы: «Право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, в том числе 1,6 млн жителей Москвы и 1,2 млн жителей Московской области. Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 года».
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что эта мера поможет уменьшить число пробок на дорогах.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Решение по предоставлению бесплатного проезда в пригородных электричках поможет пенсионерам в ряде случаев отказаться от поездок на личных авто. Возможно, это несколько уменьшит количество пробок на дорогах».
Кроме того, власти планируют улучшить движение автобусов от железнодорожных платформ до садоводческих товариществ.
Правом на бесплатный проезд смогут воспользоваться все пенсионеры Москвы и Московской области, а также почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и другие законные представители детей-инвалидов и др.
Из сообщения мэрии Москвы: «Право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, в том числе 1,6 млн жителей Москвы и 1,2 млн жителей Московской области. Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 года».
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что эта мера поможет уменьшить число пробок на дорогах.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Решение по предоставлению бесплатного проезда в пригородных электричках поможет пенсионерам в ряде случаев отказаться от поездок на личных авто. Возможно, это несколько уменьшит количество пробок на дорогах».
Кроме того, власти планируют улучшить движение автобусов от железнодорожных платформ до садоводческих товариществ.
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