ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Советский»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский», говорится в сообщении ЦБ.
|
742
Банк России с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский», говорится в сообщении ЦБ.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе РФ.
В феврале этого года ЦБ РФ разрабатывал меры по предупреждению банкротства банка «Советский», была введена временная администрация, которая провела анализ финансового положения. Также были предусмотрены меры, которые предусматривали исполнение имеющихся обязательств перед клиентами.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе РФ.
В феврале этого года ЦБ РФ разрабатывал меры по предупреждению банкротства банка «Советский», была введена временная администрация, которая провела анализ финансового положения. Также были предусмотрены меры, которые предусматривали исполнение имеющихся обязательств перед клиентами.
Комментарии