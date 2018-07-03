В Бурятии 5-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматики

Маленький мальчик в Бурятии нашел в шкафу оружие, решил с ним поиграть и выстрелил себе в глаз.
Трагедия произошла в селе Кырен Тункинского района. Об обстоятельствах несчастного случая и о состоянии ребенка рассказала заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Ольга Рипп.
Ольга Рипп, заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф: «Мальчик 5 лет выстрелил себе в глаз из оружия, предположительно из травматического пистолета. Утром он доставлен санавиацией в Улан-Удэ. Сейчас в больнице скорой медицинской помощи ему делают операцию».
По словам Ольги Рипп, состояние маленького пациента оценивается как крайне тяжелое. По предварительным данным, он нашел оружие дома в шкафу и принялся с ним играть. Выстрел раздался, когда мальчик смотрел в дуло. На вызов приехали врачи из Улан-Удэ. Они осмотрели пострадавшего и приняли решение транспортировать его в столицу республики, передает ТАСС.
Ольга Рипп, заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф: «Мальчик 5 лет выстрелил себе в глаз из оружия, предположительно из травматического пистолета. Утром он доставлен санавиацией в Улан-Удэ. Сейчас в больнице скорой медицинской помощи ему делают операцию».
По словам Ольги Рипп, состояние маленького пациента оценивается как крайне тяжелое. По предварительным данным, он нашел оружие дома в шкафу и принялся с ним играть. Выстрел раздался, когда мальчик смотрел в дуло. На вызов приехали врачи из Улан-Удэ. Они осмотрели пострадавшего и приняли решение транспортировать его в столицу республики, передает ТАСС.
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