Чипсы из гречки и пач-бургер: фанаты ЧМ-2018 оценили кухню регионов России

Не только футболом живут болельщики ЧМ-2018 . По российским городам, где проводятся матчи турнира, проходит путь каравана фудтраков с лучшей региональной едой. Организаторы фестиваля «Гастрономическая карта России» решили показать иностранным гостям, что наша страна славится не только борщом, икрой и блинами.

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Решили как-то мастера суздальские чипсы прямо из гречихи делать. И явилось диво дивное, да хрустящее.



Наталья Котова: «Это 100-процентная гречка. Здесь только гречка, вода, соль, растительное масло. Вот, пожалуйста. Натуральные чипсы, никакой химии, никакого ГМО».



Местный попкорн тоже из гречки, варенье — из огурцов. Это раньше был фастфуд заморский вредный, с консервантами, да трансжирами, а теперь свежий да правильно приготовленный. Рыбы в морях, что и гречихи в полях. А уж если килечка да с маслом, лимоном, да пряного посола. Так что килькоброд — это точно по-нашему.



Гости чемпионата из Аргентины в рецептурные тонкости не вдаются, им бы только успеть все это попробовать. Это гастрономическая экспедиция едет через всю страну. Караван из фудтраков кочует по регионам, появляясь внезапно там, где проходят игры чемпионата. Вызов стереотипам бросила команда российских шеф-поваров.



Екатерина Тихонова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «Мы привлекали самые интересные блюда наших регионов для того, чтобы развенчать миф о том, что мы — страна блинов и пирогов, борща и еще кое-чего. И кокошников в том числе».



Хотели поразить гостей, а в итоге удивились сами. Оказалось, например, что устрицы черноморские вполне можно есть и на бегу. И такие гастрономические диковинки едва ли не в каждом регионе.



Гастрономическая карта могла бы выглядеть так: килькоброд в Калининграде, в центре Поволжья — городецкий пряник и удмуртские перепечи, на Урале — пельмени, на юге — осетинские пироги. И это только карта, а как бы мог выглядеть гастрономический атлас?



Как передает корреспондент НТВ Андрей Шамин, Москва и на гастрономической карте оказалась в шоколаде. Целый футбольный стадион с работающей подсветкой и сахарными футболистами. Все из белого шоколада. А в Мордовии кулинарный ремейк: мордовские блины пача соединили с бургерами, получился пач-бургер.



Изыски кухни российских регионов будут изучать и после чемпионата, а потом по итогам большого гастрономического исследования команда шеф-поваров планирует создать интерактивную карту, чтобы каждый смог зайти, посмотреть и самостоятельно приготовить хоть эчпочмак, хоть салат из лопухов по-сахалински.