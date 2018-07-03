Генштаб Украины выпустил приказ о декоммунизации в армии

Підписав наказ Генерального штабу, який чітко регламентує виконання командирами (начальниками) всіх рівнів управління… Опубликовано Віктором Муженко Понедельник, 2 июля 2018 г.

На своей странице в Facebook Муженко сообщил, что этот документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики».По словам Муженко, этот шаг служит подтверждением правильности курса. Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Новые нормы предполагают в том числе переименование улиц и городов, названных в честь советских государственных деятелей. В список, опубликованный Институтом национальной памяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.В законе границы его применения не были четко прописаны, к тому же при переименовании населенных пунктов нередко игнорировалось мнение местных жителей. По этим причинам документ вызвал большой общественный резонанс.