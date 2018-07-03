Генштаб Украины выпустил приказ о декоммунизации в армии

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии.
На своей странице в Facebook Муженко сообщил, что этот документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики».
По словам Муженко, этот шаг служит подтверждением правильности курса. Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Новые нормы предполагают в том числе переименование улиц и городов, названных в честь советских государственных деятелей. В список, опубликованный Институтом национальной памяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
В законе границы его применения не были четко прописаны, к тому же при переименовании населенных пунктов нередко игнорировалось мнение местных жителей. По этим причинам документ вызвал большой общественный резонанс.
Підписав наказ Генерального штабу, який чітко регламентує виконання командирами (начальниками) всіх рівнів управління…Опубликовано Віктором Муженко Понедельник, 2 июля 2018 г.
По словам Муженко, этот шаг служит подтверждением правильности курса. Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Новые нормы предполагают в том числе переименование улиц и городов, названных в честь советских государственных деятелей. В список, опубликованный Институтом национальной памяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
В законе границы его применения не были четко прописаны, к тому же при переименовании населенных пунктов нередко игнорировалось мнение местных жителей. По этим причинам документ вызвал большой общественный резонанс.
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