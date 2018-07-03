Квартирный вопрос: как новые правила долевого строительства изменят рынок

С 1 июля в России начали действовать новые правила долевого строительства жилья. Теперь средства дольщиков будут поэтапно замещаться банковским кредитованием. Другими словами, при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия деньги будут перечислять не застройщику, а в банк. Это, по мнению разработчиков программы, защитит от мошенничества.

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Когда-то Вика мечтала, что дочь пойдет здесь в первый класс. Но девочке уже почти 10 лет, а «Изумрудной», как обещал застройщик, эта подмосковная долина новостроек так и не стала.



Жилой комплекс «Изумрудная долина» должны были сдать еще в 2014 году. И дома вроде стоят, но кругом бетон, кругом недоделки, на стенах грибок. Минувшей зимой несколько семей самовольно заселили промерзшие дома. Через пару месяцев смельчаков начали преследовать простудные заболевания, а девелопер, который взял на себя обязательства по объекту, начал приводить дома в порядок.



Евгения Нагатьева, обманутый дольщик: «Формально работы ведутся, но этого мало, реального положения вещей это не меняет. Из-за того, что нет канализации люди продолжают оставаться без квартир».



В живописном уголке Подмосковья обманутые люди сражаются сейчас не за дома даже. В Солнечногорском районе на заливных лугах еще несколько лет назад должна была появиться уютная «Немецкая деревня». Презентации райской жизни по немецким технологиям застройщик проводил в огромном шатре. Но доля тех, кто вложился в эту стройку, оказалась горькой. Финансово-строительная пирамида рухнула, а собственники пытаются сохранить то, что успели построить. Они не отчаиваются найти новых инвесторов.



Компания, руководители которой стали фигурантами громкого уголовного дела, ни «Немецкую деревню», ни «Белый город», что находится через дорогу, так и не построила. Дом-мечта Екатерины Зарубиной, которая сейчас руководит инициативной группой, сражаясь за справедливость и квадратные метры в судах, есть только на макете.



История эта громкая, во время одной из прямых линий о «Немецкой деревне» и «Белом городе» узнал президент. В чем-то она уникальна, но все дольщики несчастны одинаково. Перипетии их злоключений как раз и отражены в новых положениях законодательства, чтобы больше такое не повторилось. Это и есть те самые цивилизованные способы строительства, о которых говорят сегодня чиновники, девелоперы и риелторы. Чтобы полностью наладить механизм, есть целый год. А у строительной отрасли есть неплохой запас уже построенных квадратных метров.



Контроль со стороны банков за тем, как и на что тратят деньги застройщики, поможет предотвратить появление таких арт-объектов, как эта ракушка. В «Немецкой деревне» выяснили, что на деревянную конструкцию мошенники, во всяком случае по документам, потратили два миллиона рублей. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.