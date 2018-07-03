    Десантники из РФ, Киргизии и Таджикистана провели под Челябинском совместные учения. Челябинская область, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесантники из РФ, Киргизии и Таджикистана провели под Челябинском совместные учения

    Десантники из РФ, Киргизии и Таджикистана провели под Челябинском совместные учения

    комментировать

    Десантники из РФ, Киргизии и Таджикистана провели под Челябинском совместные учения

    Десантники из РФ, Киргизии и Таджикистана провели под Челябинском совместные учения

      В Челябинской области военнослужащие парашютно-десантной службы Центрального военного округа выполнили прыжки с высоты трех тысяч метров с посадкой на воду.

      Эти подразделения участвуют в обеспечении посадки пилотируемых космических кораблей «Союз». На счету военнослужащих — сотни успешных спасательных операций.

      На этих учениях они делились опытом с коллегами из Таджикистана и Киргизии. В общей сложности было сделано более тысячи прыжков: кроме озера, для приводнения использовались ограниченные по площади и неподготовленные площадки, десантирование также проводили при порывистом ветре.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru