Десантники из РФ, Киргизии и Таджикистана провели под Челябинском совместные учения

В Челябинской области военнослужащие парашютно-десантной службы Центрального военного округа выполнили прыжки с высоты трех тысяч метров с посадкой на воду.

Эти подразделения участвуют в обеспечении посадки пилотируемых космических кораблей «Союз». На счету военнослужащих — сотни успешных спасательных операций.



На этих учениях они делились опытом с коллегами из Таджикистана и Киргизии. В общей сложности было сделано более тысячи прыжков: кроме озера, для приводнения использовались ограниченные по площади и неподготовленные площадки, десантирование также проводили при порывистом ветре.