В резиденции английских королей вырастили сад Антона Чехова

В Британии открылась цветочная выставка в Хэмптон-корт , одна из крупнейших в мире. Это одновременно и светское мероприятие, и конкурс дизайна в области садово-паркового искусства. Здесь можно насладиться разнообразием растений, послушать музыку, отведать дворцовую кухню. А в этом году посетителям предлагают даже перенестись в Россию.

Хэмптон-корт — бывшая загородная резиденция английских королей, которая по замыслу должна была посрамить конкурентов-французов с их Версалем. Однако у англичан большая часть сада осталась пустой, и каждый июль на его не занятой фонтанами и клумбами территории проводится цветочно-огуречное шоу. Право на самовыражение в королевском саду имеют даже школьники младших классов. Победу в цветочном шоу приносит не длина стебля и плотность бутона, а идея, в которую цветы и травы собраны, как в букет.



Уголок России в Хэмптон-корт — сад Антона Чехова. Его создательницы из английского фонда писателя ездили в Подмосковье, в музей-усадьбу Мелихово, и воссоздали в миниатюре частичку дачной России в королевском английском саду: резная калитка, самовар, чашка с кобальтовой сеточкой.



Анна Бенн, садовый дизайнер: «Для Чехова это было вдохновение. Он очень любил цветы. И, если не собирать, то сажать. Без цветов у него не было вдохновения».



Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Это делали те люди, которые любят и чтят наследие Чехова. Чехова здесь любят и читают не меньше, чем Шекспира. И по популярности он стоит вровень с Шекспиром. Это первое. Второе — его здесь уважают как человека, врача».



Молодые герои Чехова рвались из сада в Москву, пожилые — из Парижа назад в свой сад. Причем не были счастливы нигде — только в собственных воспоминаниях. Вот и здесь создан сад-ностальгия. Память о том саде, который был посажен Чеховым в 1892 году. Он прекрасен в настоящем времени, но расцветает только в воспоминаниях тех, кто его навсегда покинул.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.