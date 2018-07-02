    Опубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней. Таиланд, поисковые операции, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней

    Опубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней

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    • Фото: Air force media by Kawin AFU
    Опубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней

    Опубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней

    Опубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней
    • Фото: Air force media by Kawin AFU

      • Боевые пловцы, обнаружившие на 10-й день в семикилометровой затопленной пещере 12 юных футболистов и их тренера живыми, передали на поверхность фотографии улыбающихся найденных мальчиков.

      На фото — несколько подростков с улыбками на лицах, которые показывают пальцами букву V (victory — победа). В материале национального канала Thai PBS отмечается, что подростки имеют усталый вид, однако самостоятельно держатся на ногах.



      Стало известно, что первыми школьников обнаружили дайверы-иностранцы, работавшие вместе со своими таиландскими коллегами. В операции помимо местных ВМС принимали участие боевые пловцы ВМС США, британские дайверы-спелеологи и специалисты из морской полиции Австралии. Все они последние двое суток провели в пещере, не выходя наружу.

      Подростков обнаружили на 400 метров дальше основной камеры пещеры «Пляж Паттайи», футболистам пришлось отступить в дальнюю часть камеры три дня назад, когда вода начала заливать пол грота.

      Отмечается, что подростки смогли продержаться в пещере 10 дней только потому, что собирались отметить во время похода день рождения друга, поэтому взяли с собой большое количество печенья, чипсов, пирожков и несколько больших бутылок кока-колы.

      Сейчас подросткам и тренеру уже оказывается медицинская помощь: после медосмотра им разрешат под наблюдением врачей принять пищу, сообщает издание.

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