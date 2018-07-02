Опубликовано фото спасенных из пещеры подростков, которых искали 9 дней

Боевые пловцы, обнаружившие на
10-й день в семикилометровой затопленной пещере 12 юных футболистов и их тренера живыми, передали на поверхность фотографии улыбающихся найденных мальчиков.
На фото — несколько подростков с улыбками на лицах, которые показывают пальцами букву V (victory — победа). В материале национального канала Thai PBS отмечается, что подростки имеют усталый вид, однако самостоятельно держатся на ногах.
Стало известно, что первыми школьников обнаружили дайверы-иностранцы, работавшие вместе со своими таиландскими коллегами. В операции помимо местных ВМС принимали участие боевые пловцы ВМС США, британские дайверы-спелеологи и специалисты из морской полиции Австралии. Все они последние двое суток провели в пещере, не выходя наружу.
Подростков обнаружили на 400 метров дальше основной камеры пещеры «Пляж Паттайи», футболистам пришлось отступить в дальнюю часть камеры три дня назад, когда вода начала заливать пол грота.
Отмечается, что подростки смогли продержаться в пещере 10 дней только потому, что собирались отметить во время похода день рождения друга, поэтому взяли с собой большое количество печенья, чипсов, пирожков и несколько больших бутылок кока-колы.
Сейчас подросткам и тренеру уже оказывается медицинская помощь: после медосмотра им разрешат под наблюдением врачей принять пищу, сообщает издание.
ThaiPBS บอกว่าภาพนี้เป็นภาพเก่านะคะ คุณแม่เด็กคงเก็บภาพไว้ในโทรศัพท์ #ถ้ําหลวง #13ชีวิตต้องรอด pic.twitter.com/bU83sshEAK— ❤mєlσn✪7_7 🍑 (@382seven) 2 июля 2018 г.
Стало известно, что первыми школьников обнаружили дайверы-иностранцы, работавшие вместе со своими таиландскими коллегами. В операции помимо местных ВМС принимали участие боевые пловцы ВМС США, британские дайверы-спелеологи и специалисты из морской полиции Австралии. Все они последние двое суток провели в пещере, не выходя наружу.
Подростков обнаружили на 400 метров дальше основной камеры пещеры «Пляж Паттайи», футболистам пришлось отступить в дальнюю часть камеры три дня назад, когда вода начала заливать пол грота.
Отмечается, что подростки смогли продержаться в пещере 10 дней только потому, что собирались отметить во время похода день рождения друга, поэтому взяли с собой большое количество печенья, чипсов, пирожков и несколько больших бутылок кока-колы.
Сейчас подросткам и тренеру уже оказывается медицинская помощь: после медосмотра им разрешат под наблюдением врачей принять пищу, сообщает издание.
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