В Китае дожди обрушили 50-метровый участок магистрали: видео

Сезон дождей принес серьезные неприятности жителям китайской провинции Сычуань.

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В городе Гуань-а́нь на одной из улиц в районе новостроек в считанные секунды образовался 50-метровый провал. Не выдержала подпорная стенка на краю крутого склона, служившая основанием для дорожного полотна.



Первые трещины на асфальте были замечены еще неделю назад, поэтому жителей предупредили об угрозе и никто не пострадал. Правда, теперь неясно, устоят ли построенные выше по склону дома.



После сильных ливней резко возрастает угроза оползней. Подтверждением тому, кадры снятые в тот же день в той же самой провинции на горной трассе. Там огромная масса камней и грунта полностью заблокировала проезжую часть.