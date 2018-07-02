    В Китае дожди обрушили 50-метровый участок магистрали: видео. Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае дожди обрушили 50-метровый участок магистрали: видео

    В Китае дожди обрушили 50-метровый участок магистрали: видео

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    В Китае дожди обрушили <nobr>50-метровый</nobr> участок магистрали: видео

    В Китае дожди обрушили 50-метровый участок магистрали: видео

    В Китае дожди обрушили <nobr>50-метровый</nobr> участок магистрали: видео

      Сезон дождей принес серьезные неприятности жителям китайской провинции Сычуань.

      В городе Гуань-а́нь на одной из улиц в районе новостроек в считанные секунды образовался 50-метровый провал. Не выдержала подпорная стенка на краю крутого склона, служившая основанием для дорожного полотна.

      Первые трещины на асфальте были замечены еще неделю назад, поэтому жителей предупредили об угрозе и никто не пострадал. Правда, теперь неясно, устоят ли построенные выше по склону дома.

      После сильных ливней резко возрастает угроза оползней. Подтверждением тому, кадры снятые в тот же день в той же самой провинции на горной трассе. Там огромная масса камней и грунта полностью заблокировала проезжую часть.

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