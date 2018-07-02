    «Зенит» призвал не верить лжеобъявлениям о наборе в свои команды. Интернет, Санкт-Петербург, ФК Зенит, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зенит» призвал не верить лжеобъявлениям о наборе в свои команды

    «Зенит» призвал не верить лжеобъявлениям о наборе в свои команды

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    «Зенит» призвал не верить лжеобъявлениям о наборе в свои команды

    «Зенит» призвал не верить лжеобъявлениям о наборе в свои команды

      На волне патриотического подъема после победы российской сборной над испанцами Интернет заполонили объявления о наборе перспективной молодежи в «Зенит-2», «Зенит-М» и команды академии.

      Судя по сообщениям, талантливых спортсменов приглашают на просмотр в главный клуб города. Правда, перспективы соискателей на эти якобы вакантные места едва ли не туманнее, чем у команд, уже покинувших мундиаль.

      Руководство клуба достоверность сообщений категорически опровергло. Оказалось, это не набор талантов, а новый вид спортивного мошенничества. Сине-бело-голубые предостерегают: по объявлению в «Зенит» всё же не берут. А подобные публикации — исключительно неспортивное поведение.

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