«Зенит» призвал не верить лжеобъявлениям о наборе в свои команды

На волне патриотического подъема после победы российской сборной над испанцами Интернет заполонили объявления о наборе перспективной молодежи в «Зенит-2» , «Зенит-М» и команды академии.

Судя по сообщениям, талантливых спортсменов приглашают на просмотр в главный клуб города. Правда, перспективы соискателей на эти якобы вакантные места едва ли не туманнее, чем у команд, уже покинувших мундиаль.



Руководство клуба достоверность сообщений категорически опровергло. Оказалось, это не набор талантов, а новый вид спортивного мошенничества. Сине-бело-голубые предостерегают: по объявлению в «Зенит» всё же не берут. А подобные публикации — исключительно неспортивное поведение.