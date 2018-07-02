    В Минздраве предложили ввести налог на сигареты

    1 комментарий

    В Минздраве предложили ввести налог на сигареты

    В Минздраве предложили ввести налог на сигареты

    В Минздраве России заявили о необходимости введения экологического налога на сигареты. В ведомстве пояснили, что отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности.

    Об этом говорится в письме Минздрава в адрес Минприроды России. В тексте отмечается, что вопрос введения налогов не относится к компетенции Минздрава, однако
    эксперты считают, что источниками загрязнения выступают как сами сигареты, так и компоненты табачного дыма.

    Минздрав России: «Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ). Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров».

    В ведомстве добавили, что «средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий», передает ТАСС.

    В свою очередь в Минприроды заявили, что производители и импортеры сигарет в России уже платят экологический сбор, а средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей.

    При этом в Минприроды сообщили, что будут расширять перечень продуктов в системе расширенной ответственности производителя. В частности, на сегодняшний день в России не существует технологий сбора и переработки окурков, и к этому вопросу можно будет вернуться при разработке нормативов на следующий трехлетний период.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru