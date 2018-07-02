В Минздраве предложили ввести налог на сигареты

В Минздраве России заявили о необходимости введения экологического налога на сигареты. В ведомстве пояснили, что отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности.
Об этом говорится в письме Минздрава в адрес Минприроды России. В тексте отмечается, что вопрос введения налогов не относится к компетенции Минздрава, однако
эксперты считают, что источниками загрязнения выступают как сами сигареты, так и компоненты табачного дыма.
Минздрав России: «Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ). Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров».
В ведомстве добавили, что «средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий», передает ТАСС.
В свою очередь в Минприроды заявили, что производители и импортеры сигарет в России уже платят экологический сбор, а средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей.
При этом в Минприроды сообщили, что будут расширять перечень продуктов в системе расширенной ответственности производителя. В частности, на сегодняшний день в России не существует технологий сбора и переработки окурков, и к этому вопросу можно будет вернуться при разработке нормативов на следующий трехлетний период.
эксперты считают, что источниками загрязнения выступают как сами сигареты, так и компоненты табачного дыма.
Минздрав России: «Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ). Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров».
В ведомстве добавили, что «средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий», передает ТАСС.
В свою очередь в Минприроды заявили, что производители и импортеры сигарет в России уже платят экологический сбор, а средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей.
При этом в Минприроды сообщили, что будут расширять перечень продуктов в системе расширенной ответственности производителя. В частности, на сегодняшний день в России не существует технологий сбора и переработки окурков, и к этому вопросу можно будет вернуться при разработке нормативов на следующий трехлетний период.
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