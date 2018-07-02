Из-за ураганного ветра Петербург пережил «деревопад»

МЧС совершило десятки выездов на упавшие деревья, поврежденные машины и дорожные знаки. Уже сутки город очищают от последствий шквалистого ветра.

В Петербурге ликвидируют последствия шквалистого ветра, накрывшего город накануне. Всего, по данным МЧС, ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, повалил почти 90 деревьев.



Больше всего (17 зеленых насаждений) рухнуло в Приморском районе. Непогода вырывала деревья с корнями. Так, на проспекте Луначарского вяз во дворе жилого дома перекрыл подход к подъезду. Местные жители воспользовались непривычной картиной и тут же сделали фотографии на память.



А вот падение клена на улице Орбели доставило много неприятностей жильцам. Дерево выбило окна в квартире на четвертом этаже. На улице Бабушкина ветер повалил светофор со знаками. Несмотря на падение, автоматический регулировщик продолжал исправно работать.