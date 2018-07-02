    Из-за ураганного ветра Петербург пережил «деревопад». Санкт-Петербург, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз-за ураганного ветра Петербург пережил «деревопад»

    Из-за ураганного ветра Петербург пережил «деревопад»

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    • Фото: Мария Ларова / vk.com
    <nobr>Из-за</nobr> ураганного ветра Петербург пережил «деревопад»

    Из-за ураганного ветра Петербург пережил «деревопад»

    <nobr>Из-за</nobr> ураганного ветра Петербург пережил «деревопад»
    • Фото: Мария Ларова / vk.com

      • МЧС совершило десятки выездов на упавшие деревья, поврежденные машины и дорожные знаки. Уже сутки город очищают от последствий шквалистого ветра.

      В Петербурге ликвидируют последствия шквалистого ветра, накрывшего город накануне. Всего, по данным МЧС, ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, повалил почти 90 деревьев.

      Больше всего (17 зеленых насаждений) рухнуло в Приморском районе. Непогода вырывала деревья с корнями. Так, на проспекте Луначарского вяз во дворе жилого дома перекрыл подход к подъезду. Местные жители воспользовались непривычной картиной и тут же сделали фотографии на память.

      А вот падение клена на улице Орбели доставило много неприятностей жильцам. Дерево выбило окна в квартире на четвертом этаже. На улице Бабушкина ветер повалил светофор со знаками. Несмотря на падение, автоматический регулировщик продолжал исправно работать.

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