Собянин пешком отнес в Мосизбирком документы на регистрацию кандидатом в мэры

В Московскую городскую избирательную комиссию Сергей Собянин сегодня сдал все необходимые документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, в том числе подписные листы 115 депутатов и больше 39 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, хотя ему как самовыдвиженцу было достаточно собрать чуть больше 36 тысяч.

Среди прочих документов Собянин представил и финансовый отчет кандидата. Это письменное уведомление о том, что он не хранит деньги и ценности в иностранных банках, не владеет за рубежом ценными бумагами и другими активами.



В избирком действующий мэр столицы пришел пешком в сопровождении волонтеров своего штаба. После подачи документов он поблагодарил их за помощь в сборе подписей и отметил, что теперь им всем предстоит еще больше работы. Сергей Собянин стал первым кандидатом на пост мэра, подавшим документы на регистрацию. Выборы градоначальника пройдут в Москве 9 сентября.