В Москве открыли движение по новому Крылатскому мосту

На северо-западе Москвы открылось движение транспорта по новому Крылатскому мосту.

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Движение по новому мосту открыл мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он поздравил строителей с победой российских футболистов в матче со сборной Испании на ЧМ-2018 и добавил, что открытие Крылатского моста посвящается данному событию.



Сергей Собянин: «Сегодня запускаем один из таких объектов — это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка. Посвящаем запуск победе нашей сборной!»



Добавим, что мост стал одним из объектов в составе Северо-Западной хорды, общая протяженность которой составит 80 километров.



