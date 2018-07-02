На Кубани комбайнер на глазах у уфологов скосил «следы НЛО»: видео

Кому адресовано таинственное послание на полях Кубани, сейчас выясняют лучшие уфологи страны. Они съехались в Краснодарский край, чтобы изучить явление, которое, по их мнению, никак не поддается логическому объяснению. По предварительным данным, кто-то использовал рожь для того, чтобы оставить послание. Кому — вопрос так и повис в воздухе.

Расшифровать загадочную пиктограмму и докопаться до истины сегодня, во всемирный День НЛО, особенно актуально. Но надежды на сенсационное открытие может разрушить местный тракторист. Он хоть и не имеет отношения к квазенауке, но кое-что понимает. Неужели на работе специалистов по изучению неопознанного можно ставить крест? Корреспондент НТВ Антон Талпа разбирался.



Вместо того чтобы собирать урожай, комбайнер Александр Шалыгин вынужден сеять зерна здравого смысла в умах непрошеных гостей. Увидев странные круги на поле, уфологи решили, что это послание внеземных цивилизаций, и началось паломничество. Специалисты и просто любопытствующие захотели своими глазами увидеть загадочные знаки. По словам моториста, каждый день приезжают незнакомые люди. Ходят, что-то измеряют, записывают, да еще с вопросами лезут: ну, точно со странностями, заключает колхозник.



Для Александра Шалыгина это просто пшеница, для уфологов здесь работы поле не паханное. Они просят комбайнера сохранить в неприкосновенности круги нерукотворные. И начинают объясняют колхознику, почему к ним стоит прислушаться. Впрочем, зря, наверное. Ведь априори понятно: слова уверовавших в инопланетян вряд ли впечатлят неподготовленного слушателя. Сначала гости обращают внимание Шалыгина на отсутствие живности рядом с кругами.



Сергей Фролов, уфолог: «На настоящих кругах никогда не бывает никакой живности. Мухи, тараканы, ежики не бегают. Стрекозы даже не летают, полет птиц не наблюдаем».



На вполне логичный вопрос — так откуда взялись эти фигуры на поле — исследователи ответа не дают. Им нужно во всем хорошенько разобраться. В ходу идут зарисовки на бумаге, а когда коллега уфолога Сергея Фролова достает из кармана маятник, начинается самое интересное.



Уфолог: «Вот смотри. Пошел в одну сторону, туда-сюда прямо ходит! Слушай, я такого никогда не видел, чтобы маятник направление не мог выбрать. Странно».



Понаблюдав несколько минут за маятником и выдав пару междометий от удивления, уфологи похоже определяют круг подозреваемых — ну, то есть чьих это рук дело, если есть руки у инопланетных организмов.



Екатерина Гончарова, уфолог: «Есть версия инопланетного появления кругов на полях. Есть версия — то ли это летающие молнии, то ли другое явление, не достаточно изученное еще наукой».



В полевых условиях уфологи вспомнили и том, что это не первый случай в регионе, когда круги появляются. Происходит такое, согласно наблюдениям, примерно каждые два года. И раз за разом рисунки все более замысловатые. В итоге уфолог Сергей Фролов решает добавить красок в и без того яркую палитру. Его версия звучит еще более фантастически.



Сергей Фролов, уфолог: «По нашей основной версии — это послание между кем-то и кем-то. Причем, эти послания не адресованы нам. Мы являемся всего лишь свидетелями каких-то контактов между кем-то и кем-то. Но, если коротко сказать, это такое СМС-послание».



Пока исследователи внеземных цивилизаций совещались и даже спорили о чем-то, все тот же комбайнер Александр Шалыгин решил напомнить о себе. Он заявил, что раскрыл секрет странных кругов. Как? Да просто воспользовался интернет-поисковиком и нашел там видео. Подробнее — в репортаже НТВ.