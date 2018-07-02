    В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма

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    В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма

    В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма

    Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о перспективах признания Крыма российским.

    Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ранее Владимир Путин не раз разъяснял иностранным лидерам, что Крым является неотъемлемой частью России.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России».

    Все остальное же, по словам Пескова, — это «вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения».

    смотретьТрамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма
    Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма
    Напомним, ранее Трамп не исключил, что США могут признать Крым частью России. В частности, американский президент, отвечая на вопрос о признании присоединения полуострова к РФ, сказал «посмотрим». При этом он вновь обвинил в потере Украиной Крыма Барака Обаму.

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