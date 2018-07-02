Криминальный авторитет сбежал из тюрьмы на вертолете: видео

Снова стер грани между преступностью и кинематографом. Голливудский Гангстер — так французские правоохранители прозвали криминального авторитета за его стремление подражать героям боевиков. Редуан Фаид, отбывавший наказание за ограбление и убийство полицейского, сбежал из тюрьмы в лучших традициях захватывающего блокбастера: покинул территорию исправительного учреждения на вертолете, который приземлился прямо на внутреннем дворе.

Известный не только в родной Франции, но и по всей Европе преступник Редуан Фаид покинул тюрьму города Рео, что в 45 километрах от Парижа. Криминальный авторитет улетел на персональном вертолете в сопровождении отнюдь не конвоиров, а своих приятелей.



Кто-то из работников тюрьмы успел снять видео, а заключенные ликовали, что размеренный распорядок нарушен таким событием. На кадрах видно, как надзиратели растерянно бегают по территории, не зная, как вернуть преступника за решетку.



Его прозвали Голливудским Гангстером за любовь к боевикам, в которой он признавался не раз и заявлял, что учился у героев — Квентина Тарантино и Брайана де Пальмы. Кажется, в криминальный сериал он решил превратить и всю свою жизнь.



Еще в 90-х Фаид возглавлял банду, которая промышляла вооруженными ограблениями, кражами, вымогательствами. Впервые его осудили в 98-м, тогда он отправился за решетку на 30 лет, но благодаря примерному поведению освободился досрочно — через 10. Находясь на свободе, даже успел написать книгу о своем детстве в пригороде Парижа, где процветает преступность. Не раз бывал на телешоу. Свалившаяся слава вскружила ему голову. Подробнее — в репортаже НТВ.