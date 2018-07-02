Опрос: почти треть молодых россиян хотят уехать из страны

Социологи выяснили, что абсолютное большинство россиян не хочет покидать страну.
О нежелании переезжать в другую страну заявили 88% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О желании уехать из страны заявили 10% респондентов. Еще 2% не смогли дать точный ответ на вопрос.
Также социологи выяснили, что среди молодых россиян (18 — 24 года) желающих покинуть страну значительно больше (31%). При этом в 2017 году молодых людей, которые хотят уехать из России, было только 25%.
Наиболее привлекательной страной для переезда россияне назвали Германию — о желании уехать туда заявили 16% участников опроса. Также среди лидеров оказались США (7%), Испания (6%) и Канада (5%).
Также социологи выяснили, что среди молодых россиян (18 — 24 года) желающих покинуть страну значительно больше (31%). При этом в 2017 году молодых людей, которые хотят уехать из России, было только 25%.
Наиболее привлекательной страной для переезда россияне назвали Германию — о желании уехать туда заявили 16% участников опроса. Также среди лидеров оказались США (7%), Испания (6%) и Канада (5%).
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