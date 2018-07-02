Глава эстонского МИД Свен Миксер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не отвечает интересам Европы.
Такое мнение Миксер высказал в интервью немецкой газете Die Welt. Он отметил, что проект не отвечает интересам Европы и призвал остановить строительство газопровода.
Свен Миксер, глава МИД Эстонии: «Остановить проект попросту в интересах ЕС. Нам нужно работать над тем, чтобы диверсифицировать поставщиков и пути поставок энергоресурсов. Nord Stream 2 не является шагом в этом направлении».
Министр добавил, что считает «Северный поток — 2» «не экономическим, а геополитическим проект». По его словам, проект «является рычагом России для воздействия на европейскую политику».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим «Северным потоком» через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.
Свен Миксер, глава МИД Эстонии: «Остановить проект попросту в интересах ЕС. Нам нужно работать над тем, чтобы диверсифицировать поставщиков и пути поставок энергоресурсов. Nord Stream 2 не является шагом в этом направлении».
Министр добавил, что считает «Северный поток — 2» «не экономическим, а геополитическим проект». По его словам, проект «является рычагом России для воздействия на европейскую политику».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим «Северным потоком» через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.
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