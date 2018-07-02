    В Google присвоили Крымскому мосту украинское название

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    • Фото: google.ru/maps
    В Google присвоили Крымскому мосту украинское название

    В Google присвоили Крымскому мосту украинское название

    В Google присвоили Крымскому мосту украинское название
  • Фото: google.ru/maps

    • Сервис Google Maps прописал на украинском название Крымского моста.

    Если со стороны Тамани название написано по-русски «Крымский мост», то со стороны Керчи — уже «Кримський Мiст».

    Это решение Google уже прокомментировали в Крыму. В правительстве полуострова выразили сожаление в связи с тем, что в американской компании не хватает грамотных переводчиков и специалистов, и заявили об «эпидемии» в Google, передает РИА Новости.

    Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Это как с эпидемиями различных заболеваний — когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google — периодические рецидивы болезни. По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой „вирусной инфекции“ или нет».

    смотретьПоток транспорта по Крымскому мосту в первый же день побил рекорд Керченской переправы
    Поток транспорта по Крымскому мосту в первый же день побил рекорд Керченской переправы
    Напомним, автомобильное движение по 19-километровому мосту, который связал Крым с материковой частью Россией, было официально открыто 16 мая. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по Крымскому мосту, который стал самым длинным в России, пойдут в декабре 2019 года.

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