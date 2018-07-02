    СМИ узнали об инструменте блокировки краденых телефонов. гаджеты, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали об инструменте блокировки краденых телефонов

    СМИ узнали об инструменте блокировки краденых телефонов

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    СМИ узнали об инструменте блокировки краденых телефонов

    СМИ узнали об инструменте блокировки краденых телефонов

      В России могут начать блокировать краденые телефоны. Такую концепцию поддержали в Совете Федерации. Появится специальная база, через которую аппарат можно будет быстро отключить.

      Треть всех краж в России приходится на мобильные телефоны. Похищается примерно 185 тысяч устройств в год. Кроме того, до 40% гаджетов — это нелегальный ввоз, из-за которого бюджет недополучает миллиарды рублей.

      Для борьбы с этими явлениями, как пишут «Ведомости», в России хотят запустить систему учета телефонов. Такую концепцию одобрила верхняя палата парламента. Все компании и физлица будут регистрировать в базе импортируемые телефоны под уникальными кодами. Это можно будут сделать в салоне связи или на специальном сайте.

      Те устройства, которые не оформили должным образом, не будут работать ни у одного сотового оператора. Блокировать неучтенные аппараты начнут через 2 года после начала всеобщей регистрации. Владельцы тех телефонов, по которым возникнут сомнения, получат уведомления, что им нужно будет прояснить статус своих устройств.

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