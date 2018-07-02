В Хабаровске таксиста будут судить за ушиб мозга пассажира

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении водителя такси, который обвиняется в том, что ударил кулаком по голове «громко» хлопнувшего дверью пассажира, отчего тот упал на асфальт и получил перелом кости лба и ушиб мозга.
Хабаровская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя такси. Мужчина обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Конфликт между таксистом и пассажиром произошел в марте. Водитель засомневался в платежеспособности клиента и попросил оплатить поездку вперед наличными. Пассажир решил выйти из машины, но таксисту показалось, что тот слишком громко хлопнул дверью. После чего водитель догнал мужчину и ударил его кулаком по голове. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт.
В больнице медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом лобной кости.
Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, теперь ему грозит до шести месяцев ареста, передает РИА Новости.
Конфликт между таксистом и пассажиром произошел в марте. Водитель засомневался в платежеспособности клиента и попросил оплатить поездку вперед наличными. Пассажир решил выйти из машины, но таксисту показалось, что тот слишком громко хлопнул дверью. После чего водитель догнал мужчину и ударил его кулаком по голове. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт.
В больнице медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом лобной кости.
Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, теперь ему грозит до шести месяцев ареста, передает РИА Новости.
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