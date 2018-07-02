СМИ: сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями и смартфонами

В прессе появилась информация о введении на Байконуре мер по предотвращению утечки служебной информации. Сообщается, что персоналу космодрома запретили использовать смартфоны и социальные сети.
РИА Новости со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского передает, что персоналу Байконура запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями не только с рабочих компьютеров, но и с личных гаджетов. В документе говорится, что «в целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины решено запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями».
В распоряжении представлен список соцсетей и мессенджеров. В этом перечне есть и Telegram, который Роскомнадзор с середины апреля блокирует в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Директор космодрома требует, чтобы для служебной переписки работники использовали корпоративный сервис электронной почты. Подлинность документа подтвердил источник информагентства на Байконуре. По его словам, все сотрудники космодрома подписались, что с распоряжением ознакомились.
Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур планируют внести цифровой документооборот, а планы предстартовых работ будут направляться руководителям подразделений на специально выданные планшеты.
В распоряжении представлен список соцсетей и мессенджеров. В этом перечне есть и Telegram, который Роскомнадзор с середины апреля блокирует в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Директор космодрома требует, чтобы для служебной переписки работники использовали корпоративный сервис электронной почты. Подлинность документа подтвердил источник информагентства на Байконуре. По его словам, все сотрудники космодрома подписались, что с распоряжением ознакомились.
Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур планируют внести цифровой документооборот, а планы предстартовых работ будут направляться руководителям подразделений на специально выданные планшеты.
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