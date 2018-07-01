Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Липецкой области.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «на автодороге местного значения в районе населенного пункта Лапуха произошло столкновение двух автомашин». По его словам, в результате ДТП пять человек, включая двоих детей, погибли, еще один ребенок получил травмы, он госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, а также степень виновности водителей.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, а также степень виновности водителей.
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