    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

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    Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

    Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

    Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Липецкой области.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «на автодороге местного значения в районе населенного пункта Лапуха произошло столкновение двух автомашин». По его словам, в результате ДТП пять человек, включая двоих детей, погибли, еще один ребенок получил травмы, он госпитализирован.

    На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, а также степень виновности водителей.

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