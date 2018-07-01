«Душевное расстройство»: в Госдуме высмеяли мечту Порошенко поднять украинский флаг в Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал очередное антироссийское заявление украинского президента Петра Порошенко о флагах Незалежной в Крыму.
По словам Белика, украинские флаги над Севастополем — это прошлое, по которому в городе не «льют слезы», а украинские корабли в севастопольских бухтах — это незваные гости, которым отказано в посещении.
Парламентарий в интервью РИА Новости заявил, что фраза «украинский Севастополь» — это «некий имплант, вживленный в мозг Порошенко».
Дмитрий Белик, депутат Госдумы от Севастополя: «Прямо какое-то душевное расстройство. Президент целой страны бегает с национальным флагом и не знает, как его водрузить над Севастополем. Украинское прошлое нашего города — это перевернутая страница истории, мы ее помним, но возвращаться к ней не хотим. Маниакальные желания официального Киева украинизировать российский Севастополь воспринимаются населением как неудачные шутки старого клоуна, которого выгнали из цирка за профнепригодность. А навязать нам силой „жовто-блакитный прапор“ — силенок не хватит».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе вновь будут подняты украинские флаги.
Парламентарий в интервью РИА Новости заявил, что фраза «украинский Севастополь» — это «некий имплант, вживленный в мозг Порошенко».
Дмитрий Белик, депутат Госдумы от Севастополя: «Прямо какое-то душевное расстройство. Президент целой страны бегает с национальным флагом и не знает, как его водрузить над Севастополем. Украинское прошлое нашего города — это перевернутая страница истории, мы ее помним, но возвращаться к ней не хотим. Маниакальные желания официального Киева украинизировать российский Севастополь воспринимаются населением как неудачные шутки старого клоуна, которого выгнали из цирка за профнепригодность. А навязать нам силой „жовто-блакитный прапор“ — силенок не хватит».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе вновь будут подняты украинские флаги.
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