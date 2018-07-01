В Мексике проходят самые кровавые выборы в истории страны

Сегодня в Мексике проходят всеобщие выборы. Народ должен определить новых сенаторов, депутатов, мэров городов, а также главу государства.

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Мексика

Запомнятся они тем, что предвыборная кампания стала одной из самых кровавых не только в истории страны, но и во всем мире. За два месяца в Мексике убили более 130 человек. Среди них сотрудники штабов, журналисты и даже кандидаты на некоторые должности.



Связано это с тем, что криминальные авторитеты страны пытаются устрашать и контролировать политические силы, а также хотят получить доступ к государственным ресурсам. На этом фоне почти все кандидаты на пост президента посвятили свои предвыборные обещания борьбе с преступностью.



Однако фаворит гонки Лопес Обрадор удивил своим обещанием отпустить заключенных из тюрем, если те пообещают не возвращаться в криминальный мир. Остальные кандидаты его предложение раскритиковали. Более того, они настаивают на смертной казни для убийц и похитителей.