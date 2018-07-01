    Мужчина с ножом изрезал девятерых беженцев в США

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    • Фото: @IdahoStatesman /twitter.com
    Мужчина с ножом изрезал девятерых беженцев в США

    Мужчина с ножом изрезал девятерых беженцев в США

    Мужчина с ножом изрезал девятерых беженцев в США
  • Фото: @IdahoStatesman /twitter.com

    • В результате нападения злоумышленника с ножом в жилом комплексе города Бойсе американского штата Айдахо пострадали и госпитализированы девять человек.

    Как сообщила местная полиция, в этом районе города проживают, преимущественно, беженцы, обосновавшиеся в США. Нападение совершил 30-летний мужчина, который был задержан на месте инцидента.

    Пока не установлено, что побудило его совершить нападение. Никаких провокаций со стороны пострадавших не было, отметил представитель полиции. Он отказался назвать имя нападавшего.

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