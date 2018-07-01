В сирийской Думе впервые за годы войны заработал парк развлечений

В сирийском городе Дума открылся парк развлечений, который не работал последние семь лет. Все это время в регионе шли ожесточенные схватки с террористами. Боевики уничтожили большую частью аттракционов. И вот теперь их удалось восстановить. Городские власти надеются, что обновленный парк поможет сирийским детям забыть об ужасах войны.

Это ощущение счастья сирийские дети не испытывали с начала войны. Многие и вовсе смогли прокатиться на карусели впервые в жизни. Все семь лет, что город Дума находился под властью боевиков, парк развлечений не работал. Аттракционы, конечно, не новые, кое-где даже видна ржавчина и следы от осколков и пуль, но перед открытием их тщательно проверили и техслужба, и лично хозяин парка. Все безопасно.



Халиль Махмуд аль Эс, хозяин парка аттракционов: «Армия освободила эту землю, а государство помогло мне продолжить заниматься тем, чем я занимался до войны. Этот парк аттракционов был здесь и раньше, мы просто возобновили его работу. Кое-что подремонтировали, наладили. Можно сказать, что мы вернулись в наше довоенное прошлое».



Очереди на аттракционы огромные. И не только из детей. Чтобы все успели окунуться в довоенное прошлое, парк будет работать до позднего вечера ежедневно. Колесо обозрения — самый популярный аттракцион. Высота небольшая, но открывающийся вид на город детей просто завораживает. Билеты стоят до 100 лир, это около 14 рублей. Из-за войны сирийцы живут небогато, но многим семьям такие развлечения по карману.



После окончания боевых действий действующих парков развлечений в Дамаске и его окрестностях осталось мало. И они, к сожалению, не попали в список приоритетных объектов для восстановления. Есть дела и поважнее — больницы, школы, жилые дома. Но тот факт, что стараниями энтузиастов часть из них открылась, свидетельствует о том, что в Сирию постепенно возвращается мирная жизнь.



Подробности — в видеоматериале.