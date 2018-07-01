Дзагоев готов к матчу 1/8 финала с Испанией

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился после травмы, полученной в матче открытия, и готов выйти на поле против сборной Испании в 1/8 финала.
Отец футболиста Тарел Дзагоев сообщил ТАСС, что Алан сейчас чувствует себя хорошо.
Тарел Дзагоев: «Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену».
Отец спортсмена добавил, что тот сейчас «находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть».
Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0) и пропустил две следующие встречи группового этапа. Восстановиться спортсмен рассчитывал к плей-офф.
Матч сборных России и Испании на стадионе «Лужники» начнется в 17:00 по московскому времени. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
Тарел Дзагоев: «Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену».
Отец спортсмена добавил, что тот сейчас «находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть».
Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0) и пропустил две следующие встречи группового этапа. Восстановиться спортсмен рассчитывал к плей-офф.
Матч сборных России и Испании на стадионе «Лужники» начнется в 17:00 по московскому времени. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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