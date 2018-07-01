    Дзагоев готов к матчу 1/8 финала с Испанией

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Дзагоев готов к матчу 1/8 финала с Испанией

    Дзагоев готов к матчу 1/8 финала с Испанией

    Дзагоев готов к матчу 1/8 финала с Испанией
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился после травмы, полученной в матче открытия, и готов выйти на поле против сборной Испании в 1/8 финала.

    Отец футболиста Тарел Дзагоев сообщил ТАСС, что Алан сейчас чувствует себя хорошо.

    Тарел Дзагоев: «Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену».

    Отец спортсмена добавил, что тот сейчас «находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть».

    Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0) и пропустил две следующие встречи группового этапа. Восстановиться спортсмен рассчитывал к плей-офф.

    Матч сборных России и Испании на стадионе «Лужники» начнется в 17:00 по московскому времени. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.

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