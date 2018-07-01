На жительницу Урала повесили многомиллионные долги ее полной тезки

Неожиданную проблему пришлось решать жительнице уральского города Ревда. Банки один за другим стали слать ей письма с требованием погасить кредиты. По бумагам, женщина задолжала несколько миллионов рублей. Выяснилось, что деньги взяла ее полная тезка — у них совпадают не только фамилия, имя, отчество, но даже дата рождения. Более того, серия и номер паспорта отличаются всего одной цифрой.

Если бы знала, что придется столкнуться с таким абсурдом — шутит Елена — мужа выбирала бы более тщательно. Из-за фамилии супруга она стала полной тезкой одной не очень порядочной женщины. И теперь найти эту женщину для жительницы Ревды вопрос, конечно не жизни и смерти, но всего имущества, которого из нее она вполне может лишиться.



О том, что является злостной неплательщицей, Елена Викторовна Герасимова узнала, получив судебное решение о взыскании долгов. Якобы в одном из банков она не погасила кредит на 14 тысяч рублей. А другим кредитным организациям она и вовсе задолжала миллионы.



Живет Елена Викторовна, как и положено тайному миллионеру, скромно, в двухкомнатной хрущевке. А в налоговой совсем другие данные. По документам, она владеет земельными участками, коттеджами, есть и квартира в Екатеринбурге. Когда приставы пришли в дом с требованием погасить долги по налогам на недвижимость, женщине пришлось отпаивать валерьянкой мужа и в первую очередь ему доказывать, что она от него ничего не скрывает.



Помирившись, супруги вместе взялись за расследование и выяснили: в другом городе у Елены есть полная тезка. У женщин одинаковые фамилии, имена и отчества. Совпадает дата рождения, и даже серия и номер паспорта отличаются всего на одну цифру.



В банке поначалу в такую иронию судьбы не поверили. Но, сверив прописки и место рождения, менеджеры согласились, что долг предъявили не тому клиенту. Пообещали исправить ошибку. Но через месяц юристы прислали новое извещение. Долгов по кредитам от разных банков накопилось уже на 8 миллионов.



Чтобы откреститься от чужих налогов, хватило нескольких справок из Росреестра, а долги по кредитам Елене теперь придется оспаривать, пока судебные решения не передали приставам. После этого они смогут арестовать все, что нажито непосильным трудом. Правда ее имущества, говорит Елена, все равно не хватит, чтобы погасить долги некой бизнес-леди.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Зенковой.