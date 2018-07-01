    В работе Telegram по всему миру произошел сбой

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    В работе Telegram по всему миру произошел сбой

    В работе Telegram по всему миру произошел сбой

    Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со перебоями в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

    Сбои были зафиксированы в 02:00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Кроме того, проблемы с работой Telegram были у пользователей в нескольких американских штатах.

    По данным Downdetector, порядка 44% пользователей столкнулись с проблемами при подключении к серверу, 44% не могли получать или отправлять сообщения, еще 11% не могли авторизоваться.

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