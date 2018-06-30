    Обои, бургеры и рюмочные: на чем подрабатывают звезды шоу-бизнеса. знаменитости, Киркоров, Лепс, шоу-бизнес, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбои, бургеры и рюмочные: на чем подрабатывают звезды шоу-бизнеса

    Обои, бургеры и рюмочные: на чем подрабатывают звезды шоу-бизнеса

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    Обои, бургеры и рюмочные: на чем подрабатывают звезды шоу-бизнеса

    Обои, бургеры и рюмочные: на чем подрабатывают звезды <nobr>шоу-бизнеса</nobr>

      Эта неизвестная сторона жизни звезд остается тайной за семью печатями, о которой они предпочитают не распространяться даже в своих самых откровенных интервью. Неужели отечественным знаменитостям не хватает доходов от концертов и корпоративов? Зачем Ольге Бузовой закусочная, а Филиппу Киркорову — поющие обои? Кто, сколько, а главное чем зарабатывает на жизнь вне сцены?

      В стенах караоке-клуба Филиппа Киркорова Примадонна решилась провести частную вечеринку. И это еще не все. Известный артист может приложить руку даже к ремонту в вашей квартире. Если вы решите переклеить обои, помните, они вполне могут быть покрыты звездной пылью Киркорова. Какое уж тут ИП, серьезный международный проект совместно с известным итальянским дизайнером Фредди Эджидио.

      Российские знаменитости тут и там делают это. Не только музыку извлекают, но и деньги, ввязываясь в бизнес, рискуя лицом и честно «отпетыми» гонорарами. В рейтинге звездных подработок первое место — у вкусного бизнеса. Жарить сочную котлету для бургеров можно у Тимати. Его знаменитые чиповые бургеры готовят всего полторы минуты. Вслед за Тимати и Лепс пошел в рестораторы.

      Юлия Барановская, телеведущая: «Таких мест не хватает, где можно сесть с другом, обняться, выпить водки и закусить селедкой».

      А на открытии другой закусочной в проливной дождь собралось столько желающих попробовать меню Бузовой, словно на концерт в СК «Олимпийский».

      Подробнее — в материале светского репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.

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