Обои, бургеры и рюмочные: на чем подрабатывают звезды шоу-бизнеса

Эта неизвестная сторона жизни звезд остается тайной за семью печатями, о которой они предпочитают не распространяться даже в своих самых откровенных интервью. Неужели отечественным знаменитостям не хватает доходов от концертов и корпоративов? Зачем Ольге Бузовой закусочная, а Филиппу Киркорову — поющие обои? Кто, сколько, а главное чем зарабатывает на жизнь вне сцены?
В стенах караоке-клуба Филиппа Киркорова Примадонна решилась провести частную вечеринку. И это еще не все. Известный артист может приложить руку даже к ремонту в вашей квартире. Если вы решите переклеить обои, помните, они вполне могут быть покрыты звездной пылью Киркорова. Какое уж тут ИП, серьезный международный проект совместно с известным итальянским дизайнером Фредди Эджидио.
Российские знаменитости тут и там делают это. Не только музыку извлекают, но и деньги, ввязываясь в бизнес, рискуя лицом и честно «отпетыми» гонорарами. В рейтинге звездных подработок первое место — у вкусного бизнеса. Жарить сочную котлету для бургеров можно у Тимати. Его знаменитые чиповые бургеры готовят всего полторы минуты. Вслед за Тимати и Лепс пошел в рестораторы.
Юлия Барановская, телеведущая: «Таких мест не хватает, где можно сесть с другом, обняться, выпить водки и закусить селедкой».
А на открытии другой закусочной в проливной дождь собралось столько желающих попробовать меню Бузовой, словно на концерт в СК «Олимпийский».
Подробнее — в материале светского репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
Российские знаменитости тут и там делают это. Не только музыку извлекают, но и деньги, ввязываясь в бизнес, рискуя лицом и честно «отпетыми» гонорарами. В рейтинге звездных подработок первое место — у вкусного бизнеса. Жарить сочную котлету для бургеров можно у Тимати. Его знаменитые чиповые бургеры готовят всего полторы минуты. Вслед за Тимати и Лепс пошел в рестораторы.
Юлия Барановская, телеведущая: «Таких мест не хватает, где можно сесть с другом, обняться, выпить водки и закусить селедкой».
А на открытии другой закусочной в проливной дождь собралось столько желающих попробовать меню Бузовой, словно на концерт в СК «Олимпийский».
Подробнее — в материале светского репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
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