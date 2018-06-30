«Будут проблемы»: франко-аргентинская семья в Казани с тревогой ждет исхода матча 1/8 финала

В Казань на матч приехала смешанная семья из Франции. В ней отец с младшим сыном болеют за национальную сборную, а супруга, которая родом из Аргентины, вместе со старшим сыном переживают соответственно за южноамериканцев.: «Хорошо, если Аргентина победит. Тогда все будут счастливы. Но вот если выиграет Франция, жди проблем. Вы знаете, женщина у нас — глава семьи. Так что будут проблемы».Члены семьи еще не поссорились, но говорят, что с тревогой ждут матча. Встреча Франция — Аргентина начнется в 17:00 по московскому времени.