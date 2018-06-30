Электронный ПТС: как ставить на учет и страховать машину без документа с печатью

Технический паспорт транспортного средства в бумажном виде уходит в историю. С 1 июля новые машины получат электронные ПТС. Виртуальный документ не потерять и не подделать. Но как теперь продавать, страховать и ставить на учет автомобиль без привычной бумаги с печатями?
Цель электронных паспортов — избавить автомобилистов от сомнительных сделок с дубликатами, залогами и непогашенными долгами.
Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности системы электронных паспортов: «Автомобиль, получается, становится абсолютно прозрачным. Здесь очень сложно будет смошенничать, очень сложно будет сфальсифицировать какие-то данные. Я бы даже сказал, что практически невозможно, потому что большой круг участников должен договариваться, что у автомобиля разбита не фара, а полмашины».
Как и где машина проходила техобслуживаение, была ли в авариях или в залоге — узнать о машине можно будет все. Доступ для владельцев будет бесплатным, для покупателей — за деньги. Стоимость еще не определили.
Илья Минкин, директор компании — администратора системы электронных паспортов: «Можно будет получать исторические справки. По мере наполнения уже покупать для того, чтобы удостовериться, что за автомобиль вы хотите приобрести».
База электронных паспортов будет единой для всех стран Евразийского экономического союза. Но если российские производители заявляют, что уже готовы отказаться от бумаги, то Киргизии, Казахстану, Армении и Беларуси переходный период продлили до 1 ноября 2019 года.
Не получили доступ к единой базе и страховщики. ОСАГО на новые машины пока будут оформлять по выписке из электронного паспорта.
Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков: «Ничто не запрещает потребителю сделать распечатку из электронного ПТС, как, собственно говоря, сейчас делается копия ПТС или документа, и с ней приходить для заключения договора».
В распечатке содержится основная информация, как в бумажном ПТС: VIN, год выпуска, цвет машины. Но личные данные собственник теперь может не вносить, а сама распечатка — не самое надежное, поэтому временное решение.
Доступ к единой базе страховщики надеются получить к сентябрю. А поменять ПТС на электронный можно уже в июле. Оформление дешевле бумажного — 600 рублей вместо 800. Но избавляться от старого паспорта необязательно.
Электронный ПТС, как и бумажный, нужен только при оформлении страховки на новую машину, продаже автомобиля и регистрации в ГАИ. В дороге главным документом на машину по-прежнему останется свидетельство о регистрации.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности системы электронных паспортов: «Автомобиль, получается, становится абсолютно прозрачным. Здесь очень сложно будет смошенничать, очень сложно будет сфальсифицировать какие-то данные. Я бы даже сказал, что практически невозможно, потому что большой круг участников должен договариваться, что у автомобиля разбита не фара, а полмашины».
Как и где машина проходила техобслуживаение, была ли в авариях или в залоге — узнать о машине можно будет все. Доступ для владельцев будет бесплатным, для покупателей — за деньги. Стоимость еще не определили.
Илья Минкин, директор компании — администратора системы электронных паспортов: «Можно будет получать исторические справки. По мере наполнения уже покупать для того, чтобы удостовериться, что за автомобиль вы хотите приобрести».
База электронных паспортов будет единой для всех стран Евразийского экономического союза. Но если российские производители заявляют, что уже готовы отказаться от бумаги, то Киргизии, Казахстану, Армении и Беларуси переходный период продлили до 1 ноября 2019 года.
Не получили доступ к единой базе и страховщики. ОСАГО на новые машины пока будут оформлять по выписке из электронного паспорта.
Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков: «Ничто не запрещает потребителю сделать распечатку из электронного ПТС, как, собственно говоря, сейчас делается копия ПТС или документа, и с ней приходить для заключения договора».
В распечатке содержится основная информация, как в бумажном ПТС: VIN, год выпуска, цвет машины. Но личные данные собственник теперь может не вносить, а сама распечатка — не самое надежное, поэтому временное решение.
Доступ к единой базе страховщики надеются получить к сентябрю. А поменять ПТС на электронный можно уже в июле. Оформление дешевле бумажного — 600 рублей вместо 800. Но избавляться от старого паспорта необязательно.
Электронный ПТС, как и бумажный, нужен только при оформлении страховки на новую машину, продаже автомобиля и регистрации в ГАИ. В дороге главным документом на машину по-прежнему останется свидетельство о регистрации.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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