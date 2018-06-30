    Теплоход с 55 пассажирами сел на мель в Якутии

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    Теплоход с 55 пассажирами сел на мель в Якутии

    Теплоход с 55 пассажирами сел на мель в Якутии

    Теплоход, следовавший по маршруту Сангар — Якутск, сел на мель на реке Лена в Якутии вблизи поселка Маймага Намского района.

    Как сообщает Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте, «теплоход „Ракета-269“, принадлежащий ООО „Пассажирское райуправление“, сел на мель, не дойдя до Якутска 130 км». На его борту находились 55 пассажиров и 4 члена экипажа.

    По предварительным данным, два человека получили ушибы. В настоящее время теплоход снят с мели проходившим мимо судном, течи в корпусе нет. Проводится доследственная проверка, на место происшествия выехала следственная группа.

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