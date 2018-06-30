Юным Кире и Андрею срочно нужны средства на спасительное лекарство

Маленьким Кире и Андрею из Краснодарского края нужна помощь. У детей первичный иммунодефицит. Чтобы вести полноценную жизнь, им необходима специальная терапия. Для проведения очередного курса необходимо заранее купить несколько упаковок очень дорогих препаратов. Цена вопроса — 1 миллион 300 тысяч рублей.

У семилетней Киры и ее девятилетнего брата Андрея крайне редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит. Даже небольшое переутомление влечет за собой тяжелые последствия.



Пациентов с таким заболеванием в России и в мире немного, поэтому и точный диагноз смогли поставить не сразу. Только московским врачам удалось подобрать правильную терапию. Проще говоря, пока дети пьют нужные таблетки, они живут полноценной жизнью. Препараты купируют болезнь. Но деньги на лекарства закончились.



На сегодняшний день необходимую терапию Кира и Андрей не получают уже больше 20 дней. По словам врачей, такой большой перерыв может привести к необратимым последствиям.



Чтобы закупить нужный препарат, которого хватит до следующей госпитализации — это примерно на 4 месяца, нужна сумма в 1 млн 300 тысяч рублей.



По словам мамы, пока видимых ухудшений в здоровье детей нет, но они могут произойти в любой момент. Семья надеется, что необходимые деньги удастся собрать. Для жителей небольшого кубанского городка это сумма космическая.



Чтобы помочь Кире и Андрею, отправьте СМС на номер 3443 со словом НТВ и суммой пожертвования. Например: НТВ 100.